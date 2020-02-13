В посольстве рассказали, когда находившихся на лайнере Westerdam россиян отправят на родину

Всех граждан РФ, находящихся на борту круизного лайнера Westerdam, который прибыл в четверг в камбоджийский порт Сиануквиль, до 15 февраля отправят на родину. Об этом «Звезде» рассказал пресс-секретарь посольства РФ в Камбодже Рафаэль Янгареев.

«Так как гражданам необходимо будет покинуть Камбоджу, соответственно, консульский отдел будет работать, поскольку им необходимы документы. Также происходит взаимодействие консульского отдела и местных властей при предоставлении медицинской помощи. В настоящее время граждане находятся на борту лайнера, при этом им разрешено выходить в город. До 15 февраля, по сообщениям местных властей, всех граждан отправят на родину», - сказал дипломат.

Согласно последним данным, на борту круизного лайнера находятся 7 россиян-туристов, а также одна гражданка России - член экипажа. Подавляющее большинство путешествующих на судне - граждане США (651 человек) и Канады (271). Также на борту находятся граждане Германии, Нидерландов, Великобритании и представители некоторых других государств. На Westerdam путешествует лишь один обладатель китайского паспорта, а также 29 жителей специального административного района Гонконг.

Лайнер Westerdam с 1455 пассажирами и 802 членами экипажа на борту вышел из Гонконга 1 февраля. Предполагалось, что судно сделает заходы в ряд японских портов, однако власти Страны восходящего солнца нарушили эти планы из-за опасений наличия на борту людей с подозрением на новый коронавирус. Позже заход в свои порты запретили Филиппины, Тайвань и Таиланд.