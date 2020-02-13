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В Кремле выразили соболезнования в связи со смертью разведчика Ботяна

Ян Брацкий
12:25 13.02.2020
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Владимир Путин всегда восхищался героизмом знаменитого разведчика.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: СВР

Президент Российской Федерации Владимир Путин и вся администрация главы государства глубоко скорбят в связи со смертью разведчика Алексея Ботяна. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Безусловно, президент Путин глубоко соболезнует близким Ботяна. Он его хорошо знал, восхищался подвигами этого человека, его смелостью, мужеством и патриотизмом. Совсем недавно, буквально на днях, готовилась поздравительная телеграмма президента по случаю его дня рождения. Глава государства и его администрация глубоко скорбят в связи с его кончиной», - заявил пресс-секретарь главы государства.

Героическому разведчику было 103 года, очередной день рождения он отметил в этот понедельник. Война застала Ботяна в возрасте 22 лет и в должности унтер-офицера польской армии.

После обучения в разведшколе, Ботян был направлен во вражеский тыл, где он руководил диверсионными отрядами и выполнял самые опасные и сложные задания.

О подвигах Ботяна в годы Великой Отечественной войны не забыли спустя много лет. Президент России Владимир Путин в Кремле лично вручил ему Золотую звезду героя.

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