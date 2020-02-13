Суд в Хабаровске арестовал на два месяца предполагаемого маньяка

Житель Хабаровска, который по вечерам нападал на женщин с ножом, арестован на два месяца. Такое решение сегодня принял Центральный районный суд краевой столицы.

Установлено, что злоумышленник орудовал в Южном микрорайоне города, где 5 и 8 февраля от ударов ножом в спину пострадали две женины. По данным некоторых СМИ, мужчина создался еще в двух нападениях.

«На основании вышеизложенного, органы предварительного следствия ходатайствуют перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении подозреваемого сроком на два месяца, то есть по 12 апреля 2020 года», - заявил в зале суда представитель обвинения.

Сам подозреваемый решение суда выслушал спокойно и с доводами обвинения согласился. Накануне он признался, что все свои нападения совершал из стремления вернуть девушку. Мужчина рассчитывал, что создав общественный резонанс привлечет ее внимание.

Тем временем, жертвы предполагаемого маньяка находятся в больнице, у женщин тяжелые ножевые ранения, им предстоит длительный курс реабилитации.