В Госдуме предложили ввести скидки на оплату ЖКХ онлайн

Предоставить скидку на оплату жилищно-коммунальных услуг в электронном виде предложил депутат Госдумы от партии ЛДПР Борис Чернышов. Свою точку зрения он изложил в письме министру ЖКХ Владимиру Якушеву, сообщает RT.

«Если гражданин оплачивает ЖКХ онлайн или пользуется электронными квитанциями, то отказ от бумажного формата должен предусматривать скидку на услуги ЖКХ, поскольку в таком случае не тратятся средства на бумагу и услуги почты», — полагает депутат.

Впрочем, по мнению Чернышова, полностью отказываться от бумажных квитанций пока рано - достаточно людей, которым удобен именно этот формат. Но и его, полагает депутат, можно рационализировать. В частности - компании могли бы выплачивать населению определенный процент от рекламы, размещенной на жировках.