Мишустин заявил о выделении средств на покупку лекарств для тяжелобольных детей

Средства на приобретение импортных препаратов для детей с тяжелыми заболеваниями центральной нервной системы выделит из бюджета правительство России. Соответствующее распоряжение сделал в четверг премьер-министр Михаил Мишустин.

«К сожалению, мы пока еще не можем обеспечить всех нуждающихся в таких препаратах за счет собственного производства, но от этих препаратов зависит здоровье детей, а часто — их жизнь. Родители готовы буквально на все, чтобы помочь своему ребенку, вплоть до нарушения законов. Здесь мы должны сделать все возможное, чтобы не ставить людей перед таким непростым выбором», — подчеркнул Мишустин.

Контроль за выполнением распоряжения и развитием ситуации глава правительства поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой. Обращаясь к ней Мишустин, отметил, что проблема нехватки лекарств требует системного решения, и попросил следить за потребностью в таких препаратах и в случае необходимости «реагировать максимально оперативно».