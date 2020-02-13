Комитет Госдумы поддержал поправки о расширении программы маткапитала

Расширить программу материнского капитала и принять соответствующий законопроект во втором чтении рекомендовал депутатам комитет Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей. Документ предполагает, что использовать маткапитал можно будет еще и на строительство или реконструкцию жилья на садовых участках. Кроме того, саму программу предлагают продлить до 31 декабря 2026 года.

Согласно поправкам, предложенным «Единой Россией», маткапитал будет выплачиваться семьям, где уже с 1 января 2020 года родился или был усыновлен первый ребенок. Они получат 466 617 рублей. В случае рождения или усыновления второго и последующих детей выплата составит 616 617 рублей.

15 января президент России Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, предложил целый ряд мер социальной поддержки граждан. В том числе выступил с инициативой увеличить размер материнского капитала и продлить ежемесячные выплаты на детей до семи лет.