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«Тащили по болотам катушки, провода»: россияне рассказывают о подвигах своих предков в годы Великой Отечественной войны

Лина Давыдова
12:34 13.02.2020
Жительница Екатеринбурга Ольга Кагилева приняла участие в проекте «Дорога памяти» и рассказала о своей матери, служившей на Белорусском фронте.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Сохранить историю и рассказать о тех, кто сражался за Родину - это главная цель мультимедийного музея «Дорога памяти», который создается в подмосковном парке «Патриот». С каждым днем уникальная экспозиция пополняется новыми фотографиями участников Великой Отечественной войны и воспоминаниями их близких. Принять участие в проекте может каждый. Для этого необходимо предоставить сведения о своих родственниках, которые защищали страну на полях боев или трудились в тылу. Данные можно передать через ближайший военкомат.

Специальные пункты, где помогают загрузить информацию на сайт проекта,  уже работают в Петербурге, Калининграде, Самаре, Подольске. В Москве их несколько. В Екатеринбурге такой организовали в комплексном центре социального обслуживания пенсионеров. Пожилым людям помогают справиться со сложными для них компьютерными технологиями. Местная жительница Ольга Кагилева смогла внести в проект «Дорога памяти» сведения о своей матери - Татьяне, которая служила на Белорусском фронте.

«У нее была задача тянуть катушки, провода - она была связисткой. Тащили по болотам, по сугробам, по дождю. Она налаживала связь между огневыми точками. Но если честно, она особо не любила говорить об этом», - рассказала Татьяна.

Разместить данные можно на сайте Минобороны в разделе «Дорога памяти». Там нужно заполнить анкету для доступа в личный кабинет. В графе «История героя» можно рассказать о боевом пути родственника, о его жизни до и после войны, а также загрузить фотографии и фронтовые письма. Проконсультироваться можно в ближайшем военкомате или по телефонам: +7 (495) 696-71-32, +7 (495) 696-71-36.

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