Мишустин призвал сделать ипотеку более доступной

Премьер-министр России Михаил Мишустин обратил внимание на дороговизну ипотечных ставок и призвал кабмин сделать так, чтобы у кредитных организаций не было возможности их накручивать.

«Необходимо сделать так, чтобы у банков не было возможности накручивать ставку (по ипотеке - прим. ред.). Для этого необходимо оптимизировать операционные затраты и внутренние резервы банков, уточнить правила кредитования застройщиков и уменьшить, соответственно, стоимость фондирования», - сказал Мишустин.

По мнению главы кабинета министров, такие меры повысят доступность ипотечного кредита для россиян.

В январе этого года аналитики сделали прогноз, согласно которому средняя ставка по ипотеке в 2020 году может заметно снизиться и оказаться в районе 8,5% годовых.

В декабре 2019 года президент РФ Владимир Путин призвал снижать ставку по ипотеке, однако, подчеркнул глава государства, искусственно это делать опасно.