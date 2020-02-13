Названа возможная причина смертельного ДТП в Псковской области

Микроавтобус, столкнувшийся с грузовым автомобилем под Псковом, в момент аварии двигался по встречной полосе. Об этом рассказала глава Пустошкинского района Псковской области Светлана Василькова.

По ее словам, предположительно, водитель транспортного средства мог уснуть за рулем. В то же время она подчеркнула, что официально причины ДТП пока не названы, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в первом часу ночи 13 февраля на федеральной трассе Санкт-Петербург - Невель произошло столкновение микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter и большегрузного автомобиля Volvo. В результате ДТП скончались восемь человек, все они граждане Украины.

Позже «Звезда» опубликовала кадры, снятые на месте страшной аварии.