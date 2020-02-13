Небензя объяснил причины отказа России поддержать резолюцию Совбеза по Ливии

Россия не смогла поддержать резолюцию Совета Безопасности ООН по Ливии. По словам постпреда РФ при организации Василия Небензи, на данный момент нет ясности по поводу готовности ливийцев выполнять это решение.

На голосовании по резолюции в поддержку решений Берлинской конвенции РФ воздержалась. Остальные страны Совбеза высказались в ее поддержку.

«Мы получили резолюцию по Ливии, по которой нет консенсуса, к этому нас подвели некоторые наши коллеги», - цитирует Небензю ТАСС.

Он добавил, что по этому поводу Россия не может выразить ничего, кроме «глубокого разочарования и сожаления».

Резолюция призвана закрепить принятые в Берлине 19 января принципы урегулирования конфликта в Ливии. В Германии рассчитывают, что с ее помощью удастся предотвратить поддержку конфликтующих сторон третьими государствами.