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Небензя объяснил причины отказа России поддержать резолюцию Совбеза по Ливии

Анна Касаткина
01:11 13.02.2020
На голосовании по резолюции в поддержку решений Берлинской конвенции РФ воздержалась.
Небензя объяснил причины отказа России поддержать резолюцию Совбеза по Ливии
© Фото: ZUMAPRESS.com Globallookpress

Россия не смогла поддержать резолюцию Совета Безопасности ООН по Ливии. По словам постпреда РФ при организации Василия Небензи, на данный момент нет ясности по поводу готовности ливийцев выполнять это решение.

На голосовании по резолюции в поддержку решений Берлинской конвенции РФ воздержалась. Остальные страны Совбеза высказались в ее поддержку.

«Мы получили резолюцию по Ливии, по которой нет консенсуса, к этому нас подвели некоторые наши коллеги», - цитирует Небензю ТАСС.

Он добавил, что по этому поводу Россия не может выразить ничего, кроме «глубокого разочарования и сожаления».

Резолюция призвана закрепить принятые в Берлине 19 января принципы урегулирования конфликта в Ливии. В Германии рассчитывают, что с ее помощью удастся предотвратить поддержку конфликтующих сторон третьими государствами.

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