В Гидрометцентре дали прогноз погоды на март

На всей европейской территории России погода в марте ожидается в рамках климатической нормы. Об этом рассказала «Российской газете» заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина. По ее словам, в Москве дневные температуры будут уже вполне весенними, а вот по ночам еще возможны заморозки до -5 ℃.

Теплее обычного, по данным синоптиков, март, возможно, будет на востоке и юге Коми, а также в Кировской области, Пермском крае и Башкирии. Тепло будет в Сибири и на Урале.

А вот на Камчатке, Чукотке, Сахалине и некоторых районах Хабаровского края и Приморья температура будет держаться в рамках климатической нормы.