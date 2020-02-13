В Китае объяснили резкий скачок числа заболевших коронавирусом

Резкий скачок числа инфицированных коронавирусом в Китае вызван новым методом диагностики. С таким заявлением выступили власти провинции Хубэй, которая является эпицентром заражения. Диагнозы вновь заболевшим поставлены согласно новой классификации, уточнили в местном комитете по вопросам здравоохранения.

Ранее сообщалось о том, что число зараженных в китайской провинции составило без малого 50 тысяч человек, из которых новых пациентов - 14 тысяч. Инфекция унесла жизни 1310 заболевших, около 3,5 тысяч смогли излечиться.

О вспышке опасного заболевания, вызывающего смертельную форму пневмонии, стало известно в конце прошлого года. Первые заболевшие появились в многомиллионном городе Ухань, который наряду с другими населенными пунктами КНР находится на карантине. Ведущие в город дороги закрыты, передвижение по улицам ограничены, жители находятся под постоянным медицинским наблюдением.

Меры для борьбы с распространением коронавируса приняли и другие государства, включая Россию. Закрыты погранпереходы с соседним государством, прекращено авиа- и железнодорожное сообщение с Китаем, создан оперативный штаб, ведется совместная работа над изготовлением эффективной вакцины.