«Пример достойной жизни»: Олешко рассказал о своем знакомстве с Ботяном

Легендарный советский разведчик Алексей Ботян является примером мужества и честного служения Родине. Об этом «Звезде» заявил Заслуженный артист Российской Федерации Александр Олешко, комментируя печальную новость о смерти Ботяна.

«Уникальный человек. Настоящий герой. Пример очень достойной жизни, очень честной жизни, честного служения Отечеству, Родине. Пример невероятной скромности и невероятного мужества. Я могу бесконечно говорить ему спасибо за то, что он сделал не только для нашей страны, но и для всего человечества. За то, что он сделал для тех стран, которые сейчас так некрасиво и недостойно ведут себя по отношению к великим людям, ветеранам Великой Отечественной войны, советским солдатам, которые спасли жизни огромного количества людей, спасли целые города и целые страны. Я имел счастье несколько раз общаться с Алексеем Николаевичем и имел честь играть его в художественно-документальном фильме. Я познакомился с ним в тот период, когда президент РФ Владимир Путин рассекретил Ботяна. Это случилось после того, как ему исполнился 91 год. И до сих пор мы вспоминаем только о двух-трех героических эпизодах его жизни. И совершенно не знаем и, думаю, не узнаем никогда о том, что он сделал, как говорят, очень много для того, чтобы мы все имели возможность жить. Поэтому ему светлая память и бесконечное спасибо и низкий поклон за его жизнь», - сказал актер.

Александр Олешко исполнил роль Алексея Ботяна в художественно-документальной картине «Судьба разведчика».

Знаменитый разведчик Алексей Ботян ушел из жизни утром 13 февраля. Не так давно президент Российской Федерации Владимир Путин присвоил ему звание Героя России и лично вручил Золотую звезду в Кремле. Буквально на днях легендарный военнослужащий отмечал свое 103-летие.

Ботян принимал участие в обороне Москвы, затем был переброшен во вражеский тыл. Подвиги разведчика в жизни легли в основу знаменитой советской киноленты «Майор Вихрь».

Он неоднократно срывал планы гитлеровцев. Так, в конце войны диверсанты под его командованием уничтожили склад взрывчатки, которую немцы планировали использовать перед отступлением для уничтожения польского Кракова.

Для Алексея Ботяна война началась в далеком 1939 году, когда он служил в чине унтер-офицера польской армии, был командиром зенитного орудия. Личное дело Ботяна привлекло внимание военной разведки. Легендарный герой знал три языка, в том числе немецкий, детство провел среди поляков, в техникум поступил в Чехии, а жил среди судетских немцев. В 1940 году Ботяна направили на службу в органы НКВД СССР, а в 1941 он закончил разведывательную школу. В том же году его перебросили за линию фронта.

Позывной «Вихрь» Ботян получил за умение быстро передвигаться. Еще одно прозвище легендарного разведчика - «партизан Алеша». Настоящее имя героя теперь высечено на мемориальном камне в Кракове.