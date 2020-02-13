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В Роспотребнадзоре назвали новую причину возникновения рака

Анна Касаткина
00:09 13.02.2020
Ведомство предупредило об опасностях, которые грозят потребителям некурительного табака.
В Роспотребнадзоре назвали новую причину возникновения рака
© Фото: pixabay.com

Употребление бездымного табака - снюса - провоцирует возникновение различных видов рака. Во время однократного применения в организм человека попадает в десятки раз больше никотина, чем при выкуривании самой крепкой сигареты, заявили в Роспотребнадзоре.

То, что снюс якобы безопаснее сигарет из-за меньшей концентрации вредных химических веществ, также является заблуждением, отметили в ведомстве. Так как табак находится во рту в среднем 30 минут, химикаты дольше воздействуют на организм. По той же причине человек получает больше никотина - если во время выкуривания крепчайшей сигареты его количество будет 1,5 мг, то в случае со снюсом - до 22 мг.

«Употребление бездымного табака – доказанная причина развития рака полости рта, рака поджелудочной железы, рака пищевода и рака легких. Длительное использование бездымного табака приводит к пародонтозу, разрушению зубов, появлению зловонного запаха изо рта, тахикардии, гипертонии», - предупредили в Роспотребнадзоре.

Там подчеркнули, что употребление снюса в подростковом возрасте крайне опасно, так как грозит повышенной возбудимостью и увеличением агрессии, ухудшением памяти и когнитивных процессов, ослаблением иммунитета, увеличением риска возникновения онкологии и остановкой сердца. Кроме того, почти все подростки, увлекающиеся снюсом, в течение ближайших четырех лет становятся курильщиками.

Некурительный табак запрещен к продаже в России с 2016 года. Ранее в Минздраве сообщили о первой смерти от употребления снюсов.

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