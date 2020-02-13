В России предложили ввести крупные штрафы за шум днем

Совет Федерации предложил ввести наказание за шум в домах с 13 до 15 часов и с 19 до 9 часов, а также в воскресенье и нерабочие праздничные дни. Штрафные санкции для нарушителей будут достигать 40 тысяч рублей, сообщают «Известия».

Предполагается, что таким образом удастся реализовать право на спокойную жизнь семей с детьми.

«Как известно, резкие звуки опасны для психики детей. Если некоторые люди этого не понимают и неуважительно относятся к окружающим, государство должно вмешаться, в том числе используя механизмы административного кодекса», - пояснила член комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Елена Афанасьева.

Норму хотят распространить на жилые объекты, введенные в эксплуатацию более полутора лет назад. Штрафы составят от 500 до трех тысяч рублей для физических лиц, для должностных - от 10 до 20 тысяч, для предпринимателей - от 10 до 25 тысяч и от 20 до 40 тысяч для юридических лиц.

Соответствующую поправку в КоАП сенаторы планируют направить в Минюст в ближайшее время. В данный момент в России действует наказание только за шум в период с 19 до 7 часов. Нарушение карается штрафом в размере от одной до двух тысяч рублей.