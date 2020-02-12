Boeing впервые за 60 лет не получил новых заказов

Американский концерн Boeing Co. в январе этого года впервые с 1962 года не получил ни одного нового заказа на поставку самолетов. Об этом сообщает агентство Reuters.

Ситуация связана с приостановкой полетов модели 737 MAX после двух крупных авиационных катастроф. Большинство клиентов корпорации избегают заказов на данное воздушное судно, в результате чего Boeing терпит огромные ежемесячные финансовые потери, отставая от европейского конкурента Airbus SE.

В материале также говорится, что Airbus в январе получил 274 новых заказа, что стало рекордным показателем для компании за последние 15 лет.