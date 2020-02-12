В Хабаровске задержан предполагаемый маньяк

Полиция Хабаровска задержала подозреваемого в нападении с ножом на женщин. Сейчас с местным жителем 1977-го года рождения работают следователи, которые устанавливают его возможную причастность к другим схожим правонарушениям.

Два случая причинения тяжкого вреда здоровью жительницам Индустриального района краевой столицы были зафиксированы 5 и 8 февраля. Обе женщины были доставлены в больницу с тяжелыми ножевыми ранениями и сейчас находятся на лечении, сообщает дальневосточное информационное агентство «Порт Амур».

В МВД края особо отметили, что активно распространяемая местными СМИ информация о массовых нападениях на жительниц города, не соответствует действительности.