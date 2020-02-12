Сторонник Зеленского предложил обменять воду для Крыма на уступки по Донбассу

Украина готова обменять воду для российского Крыма в обмен на уступки в переговорах по Донбассу. С таким заявлением выступил глава политической фракции «Слуга народа» Давид Арахамия. Украинские власти рассчитывают получить в обмен на воду восстановление контроля над государственной границей с Российской Федерацией.

«Если дать воду в Крым, но иметь большое преимущество в переговорах по Донбассу, моя личная позиция, я буду считать это достаточным компромиссом», - заявил Арахамия в эфире телеканала «Прямой».

Киев постоянно требует восстановления контроля на границе до проведения выборов на неподконтрольной территории. В Москве не раз напоминали, что это противоречит минским соглашениям, в которых четко прописана очередность действий: сначала выборы, а потом переговоры о границе.

Украина обеспечивала 85 процентов потребностей полуострова в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Эта вода использовалась для полива сельхозугодий. После воссоединения Крыма с Россией подача воды прекратилась. Наиболее крупные проблемы возникли у аграриев на севере и востоке региона. Им даже пришлось перейти на выращивание менее влагоемких культур.

Проблему водоснабжения удалось частично решить после переброски воды из крымской реки Биюк-Карасу в Северо-Крымский канал и бурения новых артезианских скважин.