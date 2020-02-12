СМИ: ГИБДД получит право аннулировать результаты незаконного техосмотра

Минтранс РФ обнародовал проект изменений в правила прохождения техосмотра (ТО), согласно которому сотрудники ГИБДД получат право аннулировать диагностическую карту, выдаваемую по результатам ТО, в случаях, когда автомобиль диагностику не проходил, или техосмотр был сделан с нарушением существующих правил. Об этом пишет «Коммерсант», ссылаясь на проект постановления российского кабинета министров.

Согласно материалу издания, разработанный транспортным ведомством документ вступит в силу 8 июня текущего года вместе с новым законом о техосмотре (обновленная редакция 170-ФЗ). Внесение изменений в процедуру продиктовано, в первую очередь, необходимостью исключения возможности приобретения диагностической карты без предоставления автомобиля к осмотру. По новому закону, процесс диагностики будет фиксироваться на фото. Также планируется ввести штраф в размере 2 тысяч рублей за управление машиной без ТО. При этом нарушение будет регистрироваться с помощью видеокамер.

В документе отсутствует информация о действиях страховых компаний, которые они должны будут предпринять после аннулирования карты. Однако, как заявил в интервью газете исполнительный директор Российского союза автостраховщиков Сергей Евремов, по закону об ОСАГО компания не имеет права расторгать договор страхования в одностороннем порядке.

«Ъ» также сообщает, что правительство собирается ужесточить контроль за транспортными средствами, работающими на газу. В частности, в процессе технического осмотра специалист должен будет провести проверку газобалонного оборудования на наличие повреждений, сверить год выпуска баллона, серийный номер и дату освидетельствования.