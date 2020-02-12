В переходе в Москве нашли двухмесячного младенца

О состоянии здоровья ребенка ничего не сообщается. Сотрудники полиции приступили к розыску родителей младенца. Сейчас изучаются записи с камер видеонаблюдения и ведется их розыск.

«В 05:12 на телефон службы "02" поступило сообщение о том, что в районе перехода станции "Парк Победы" обнаружен завернутый в простыню младенец до года. Сотрудники полиции вызвали бригаду медиков и сейчас устанавливают личность родителей, которые оставили ребенка в опасном положении», - сообщили «Звезде» в МВД столицы.

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