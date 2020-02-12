В переходе в Москве нашли двухмесячного младенца
Ребенка передали медикам, а полицейские приступили к поиску бросивших его родителей.
© Фото: Владимир Астапкович, РИА Новости
В московском метро найден брошенный младенец. Двухмесячного ребенка увидел электрик подземки в переходе станции метро «Парк Победы». Малыш был завернут в одеяло.
«В 05:12 на телефон службы "02" поступило сообщение о том, что в районе перехода станции "Парк Победы" обнаружен завернутый в простыню младенец до года. Сотрудники полиции вызвали бригаду медиков и сейчас устанавливают личность родителей, которые оставили ребенка в опасном положении», - сообщили «Звезде» в МВД столицы.
О состоянии здоровья ребенка ничего не сообщается. Сотрудники полиции приступили к розыску родителей младенца. Сейчас изучаются записи с камер видеонаблюдения и ведется их розыск.