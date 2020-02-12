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Увековечение подвига и сохранение истории: как принять участие в проекте Минобороны «Дорога памяти»

Елена Сивонен
07:33 12.02.2020
«Дорога памяти» - это уникальный проект Минобороны, целью которого является создание единой базы данных об участниках Великой Отечественной войны.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: РИА Новости

Сохранить историю и рассказать о тех, кто сражались за Родину - это одна из главных целей проекта «Дорога памяти», который с каждым днем пополняется уникальными фотографиями фронтовиков и воспоминаниями их родных. Все это станет частью экспозиции мультимедийного музея, который откроется вместе с главным Храмом Вооруженных сил в парке «Патриот».

Когда началась Великая Отечественная, Павлу Николаевичу Лоснову едва исполнилось 15 лет. С утра до ночи он трудился на кирпичном заводе. За буханку хлеба. Ее выдавали при выполнении нормы - полтысячи кирпичей в день. На фронте он попал в 1943 году. После ВОВ принимал участие в Советско-Японской войне. Где был контужен и ранен.

«Пришел батальонный фельдшер Федя Стяжкин, плоскогубцами осколок вытащил. Но предварительно спирту налил банку. Боль дикая. Терпи, говорит. Анестезии нет у меня», - вспоминает ветеран Великой Отечественной войны Павел Лоснов.

У каждого ветерана своя история. И эта память живет в детях, внуках, правнуках. В этой акции активно участвуют юнармейцы. Раздают листовки с призывом помнить героев и рассказать о них на сайте «Фото. Память - народа». Материалы юные волонтеры принимают на базе школы и сами загружают снимки.

«Дорога памяти» - уникальный проект Минобороны. Создание единой базы данных об участниках войны для увековечения их судеб на крупнейшем мемориале в парке «Патриот» в Подмосковье. Пункты приема фотографий и других материалов работают по всей стране. Принять участие в проекте может каждый.

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