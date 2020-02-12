Срок оформления материнского капитала сократят до недели

Срок оформления материнского капитала сократят с месяца до пяти дней, а получение денег займет не более десяти дней. Об этом сообщил глава думской фракции «Единая Россия» Сергей Неверов.

По его словам, ускорение процесса произойдет за счет электронного взаимодействия ведомств. Бюрократические процедуры сведут к минимуму. Вместо 18 документов, которые нужно было собрать раньше, теперь потребуется всего один. Ходить по инстанциям тоже не придется, нужно будет всего лишь подать заявление в Пенсионный фонд.

Все это предусмотрено поправками в законопроект о расширении материнского капитала. На следующей неделе его рассмотрят во втором, основном, чтении. Подготовить изменения поручил президент страны Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию.

Программу «Материнский капитал» продлили до конца 2026 года. Теперь выплату, 466 тысяч рублей, можно будет получить уже на первого ребенка, а при рождении второго сумма увеличится на 150 тысяч рублей.