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В США захотели «серьезно поговорить» с Россией о сокращении ядерных арсеналов

Ян Брацкий
07:05 12.02.2020
Власти США уверены, что новые договоренности с Москвой должны включать в себя не только те вооружения, которые подпадают под СНВ-3, но и другое оружие и средства доставки, которые еще только разрабатываются в России.
В США захотели «серьезно поговорить» с Россией о сокращении ядерных арсеналов
© Фото: Wikimedia

Власти США рассчитывают на «серьезное» обсуждение темы сокращения запасов ядерного вооружения с Россией и Китаем. С таким заявлением выступил советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Роберт О'Брайен, выступая на заседании Атлантического совета в Вашингтоне.

При этом, советник подчеркнул, что любые консультации по поводу возможных вариантов продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) будут проходить в закрытом режиме.

«США вышли из неэффективного договора о РСМД, что идет в комбинации с инвестициями президента в министерство обороны и может привести Россию и даже Китай за стол переговоров для серьезного разговора о сокращении (запасов) ядерного оружия в ближайшие месяцы», - цитирует РИА Новости заявление советника.

В своем выступлении О'Брайен добавил, что Москва и Вашингтон, в отличии от Пекина, заинтересованы в реализации комплекса мер по контролю над вооружениями. О'Брайен рассчитывает на прогресс в переговорах с Россией, в то время, как на Китай власти США просто окажут давление, подчеркнул советник Белого дома.

Срок действия договора СНВ-3 истекает в начале следующего года и официальный Вашингтон до сих пор не определился со своим дальнейшим участием в нем, пытаясь добиться наилучших условий для себя.

Например, в США уверены, что договоренности с Москвой должны включать в себя не только те вооружения, которые подпадают под СНВ-3, но и другое оружие и средства доставки, которые еще только разрабатываются в России, включая маломощные ядерные устройства на новых средствах доставки. Пентагон «насчитал» до двух тысяч единиц нестратегического ядерного оружия в России.

В минувшем декабре президент Российской Федерации Владимир Путин заявлял о готовности продлить действие договора СНВ-3.

«Но пока на все наши предложения нет никакого ответа, и если не будет СНВ-3, то вообще не будет ничего в мире, что сдерживает гонку вооружений. И это, на мой взгляд, плохо», - отметил тогда глава государства на пресс-конференции.

В начале года Вашингтон в одностороннем порядке вышел из Договора о ракетах средней и меньшей дальности, безосновательно обвинив Москву в его нарушении. В МИД России все обвинения опровергли указав Соединенным Штатам на их собственные нарушения.

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