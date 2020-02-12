В Чите выписали вылеченного от коронавируса гражданина КНР: видео
Врачи забайкальской краевой инфекционной больницы выписали гражданина Китая Ван Юньбиня, которого лечили в Чите от нового коронавируса. Об этом рассказал главврач медицинского учреждения Сергей Юрчук.
«Весь необходимый набор диагностических и лечебных мероприятий согласно стандартам и порядкам он получил. Сегодня он выписан домой», - сказал главврач.
Китайские власти 31 декабря прошлого года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань (провинция Хубэй). Медики установили возбудителя болезни, которым оказался коронавирус 2019-nCoV.
Согласно последней информации, количество заразившихся превысило 44 тысячи человек, из них больше 1,1 тысячи умерли.
ВОЗ дала новому виду коронавируса официальное название - COVID-2019.