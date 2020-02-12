На Украине подсчитали потери бронетехники в Донбассе

Армия Украины во время военной операции в Донбассе в период с 2014 по 2016 годы потеряла 2576 единиц бронетехники, из них 391 были утеряны безвозвратно. Такие данные обнародовала информационно-консалтинговая компания Defence Express, ссылаясь на статистику украинского оборонного ведомства.

В сообщении говорится, что основная часть потерь пришлась на боевые машины пехоты (БМП) - 1415 единиц этой техники были повреждены и 214 уничтожены. После БМП в списке идут танки - 519 поврежденных и 79 уничтоженных.

Другие потери пришлись на бронетранспортеры (439 повреждено и 68 уничтожено) и иные виды бронированной техники.

Украинское руководство в апреле 2014 начало военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, заявивших о независимости после государственного переворота в Киеве. Согласно последним данным ООН, жертвами противостояния стали почти 13 тысяч человек.