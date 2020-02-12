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В ГИБДД назвали самое частое нарушение ПДД в Москве

Ян Брацкий
06:13 12.02.2020
Чаще всего московские автомобилисты превышают установленный на городских улицах скоростной режим.
В ГИБДД назвали самое частое нарушение ПДД в Москве
© Фото: Anton Belitsky, Global Look Press

Более 28 миллионов нарушений правил дорожного движения допустили московские водители в прошлом году. Согласно статистики, чаще всего столичные автомобилисты игнорируют ограничение скоростного режима. На долю таких - более 14 миллионов нарушений.

«В 2019 году выявлено 27,9 миллиона административных нарушений, из которых большую долю составляет превышение установленной скорости движения - 14,5 миллиона», - сообщает «360» со ссылкой на пресс-службу ГИБДД Москвы.

Впрочем, статистика нарушений, в сравнении с 2018 годом (15,9 миллиона правонарушений), не такая удручающая, уточняют в ведомстве.

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