В ГИБДД назвали самое частое нарушение ПДД в Москве

Более 28 миллионов нарушений правил дорожного движения допустили московские водители в прошлом году. Согласно статистики, чаще всего столичные автомобилисты игнорируют ограничение скоростного режима. На долю таких - более 14 миллионов нарушений.

«В 2019 году выявлено 27,9 миллиона административных нарушений, из которых большую долю составляет превышение установленной скорости движения - 14,5 миллиона», - сообщает «360» со ссылкой на пресс-службу ГИБДД Москвы.

Впрочем, статистика нарушений, в сравнении с 2018 годом (15,9 миллиона правонарушений), не такая удручающая, уточняют в ведомстве.