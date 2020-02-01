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Счет на десятки тысяч: число зараженных коронавирусом выросло до 11288

Тамара Астапенкова
02:58 01.02.2020
Число погибших от опасного заболевания в Китае увеличилось до 258 человек.
Счет на десятки тысяч: число зараженных коронавирусом выросло до 11288
© Фото: Miguel Candela globallookpress

Общее число заболевших новым видом коронавируса в Китае увеличилось до 11288 человек, из которых 258 умерли, сообщает South China Morning Post.

В провинции Хубэй подтверждены 7153 случая инфицирования, из которых 249 привели к летальному исходу.

Сутки назад общее число погибших в Китае от коронавируса составляло 204 человека, а количество инфицированных - 9356. Случаи заболевания зарегистрированы во всех регионах КНР, в том числе и в Тибете.

Россия прорабатывает вопрос оказания гуманитарной помощи Китаю в части поставок масок индивидуальной защиты, в которых сейчас есть большая потребность в стране.

Накануне ВОЗ признала вспышку коронавирусной инфекции в Китае чрезвычайной ситуацией международного значения. Однако, по мнению Организации распространение инфекции можно остановить, если все страны примут строгие меры по ранней диагностике заболевания, изоляции и лечению инфицированных людей, и выявлению всех их контактов.

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