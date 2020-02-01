В Совфеде оценили шанс на улучшение отношений РФ и Великобритании после Brexit

Российско-британские отношения могут улучшиться после Brexit. Такую точку зрения высказал глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

«Нам всегда проще строить отношения именно с суверенными государствами, которым не нужно постоянно подчиняться общей дисциплине. Российско-британские связи могут и провалиться после Brexit, но однажды они точно так же могут стать и более лучшими, чем с Америкой или Евросоюзом», - приводит ТАСС слова Косачева.

Сенатор добавил, что теперь Лондон при построении отношений с Москвой будет руководствоваться преимущественно собственными интересами. По мнению Косачева, после выхода из ЕС Великобритании не нужно будет оглядываться на «бесконечные фобии» государств Балтии или Польши, что сейчас «тяжеленной гирей» висит на любых попытках «разумных сил» в Брюсселе хоть как-то исправить ситуацию в контактах с Российской Федерацией.

Также представитель Совфеда назвал слишком поспешными однозначные прогнозы многих экспертов, что двусторонние отношения вряд ли улучшатся.

« Я бы не спешил с однозначными прогнозами, особенно вдолгую. Да, наши отношения сейчас на одной из самых низших точек в истории. И вряд ли пока есть точки опоры для их улучшения. Но несколько моментов для осмысления есть», - убежден Константин Косачев.

Великобритания в 23.00 31 января (02.00 мск 1 февраля) официально вышла из Евросоюза. По случаю Brexit толпы ликующих британцев устроили на улицах Лондона настоящие праздничные гуляния.

Однако, далеко не все жители страны рады случившемуся. Так, и без того сепаратистски настроенные Шотландия и Северная Ирландия всерьез заговорили о своем желании выйти из состава Соединенного Королевства.

Великобритания присоединилась к ЕС в 1973 году и спустя 47 лет стала первым государством, вышедшим из объединения.