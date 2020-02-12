Крым накрыл мощный шторм: видео

Экстренные службы работают в режиме повышенной готовности. Перебои с электроэнергией наблюдаются по всему региону. Аварийные отключения производились в 47 населенных пунктах. Энергетики ремонтируют линии электропередачи. Ожидается, что все будет восстановлено уже в среду, 12 февраля.

«В связи с прохождением фронтальных разделов 11 и 12 февраля в Крыму ожидаются сильный дождь, мокрый снег, местами очень сильные осадки, гололедно-изморозевые отложения, на дорогах гололедица, усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветра 15-20 м/с, порывы 25 м/с», - говорится в сообщении МЧС по республике Крым.

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