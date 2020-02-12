Работа на грани: видео разминирования освобожденного от боевиков Маарет-ан-Нуумана

Сирийский город Маарет-ан-Нууман в провинции Идлиб возвращается к жизни после ухода боевиков. На некоторых улицах открываются торговые лавки, специалисты приступили к разминированию шоссе.

Отступая, боевики оставили в городе множество фугасов как на улицах, так и в домах. Работы саперам предстоит достаточно: прочесать нужно буквально каждый угол.

«Те снаряды, которые мы не можем вывезти на полигон - приходится подрывать прямо там, где мы нашли. Их специально устанавливали так, чтобы обезвредить их было невозможно», - объясняет заместитель командира саперного взвода Зин Аль Аеддин.

Маарет-ан-Нууман - стратегическая точка. Мимо него проходит трасса М5, соединяющая Алеппо и Дамаск. Дорога восемь лет была под контролем у боевиков, теперь она почти свободна: город незаконные вооруженные формирования сдали практически без боя. Сирийская армия наступала с трех сторон, вытесняя боевиков в Идлиб.

Еще одно важное значение города - исторические. В художественном музее до войны было крупнейшее собрание мозаик времен Римской империи. При боевиках их приходилось прятать под мешками с песком, иначе древности могли бы повторить судьбу памятников Пальмиры. То, что укрыть не удалось, расхитили. Директор музея Гази Мухаммед Аллюлю попытался спрятать кое-что у себя дома и чуть не поплатился за это жизнью.

«Боевики постоянно угрожали мне и моей семье, издевались над музейными работниками, называли нас вероотступниками. Самое ценное я постарался спрятать, ящик с древними золотыми украшениями общим весом десять килограмм я зарыл в потайном месте. Но боевики нашли их и что с ними сейчас - я не знаю. Это бесценные артефакты. Это огромная потеря не только для нашего музея, но и для всей мировой культуры», - рассказывает он.

Подвалы музея боевики использовали в качестве бомбоубежищ: повсюду консервные банки и есть даже игральные карты, на которые в исламе наложен запрет.

В Маарет-эн-Нуумане расположились сразу несколько группировок: от экстремистской Джебхад ан-Нусры до так называемой умеренной оппозиции. Почти все жители из города уехали, а те, кто остался только сейчас начинают вспоминать о мирной жизни. На некоторых улицах открывают торговые лавки. От боевиков, кроме мин, остались надписи на стенах - символика группировок. Но совсем скоро их сотрут, как и воспоминания о власти террористов над городом.