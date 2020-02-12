Неожиданный снегопад унес семь жизней в Иране

По меньшей мере, семь человек погибли в Иране из-за сильнейшего снегопада. В большинстве провинций страны возникли перебои с электричеством и связью. В школах и ВУЗах отменены занятия.

В городе Рудбаре в сошедшей из-за снега лавине погибли пять человек, в Реште двое скончались при обрушении крыши. Синоптики сообщают, что температура воздуха в Иране опустилась до плюс трех градусов. В это время года в стране среднемесячная температура составляет не ниже плюс 16 градусов.

Снегопад стал настоящим праздником для маленьких иранцев. Дети впервые в жизни увидели снег. Поскольку занятия отменены, они играют на улицах в снежки и лепят снеговиков.