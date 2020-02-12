Впервые за 93 года: в музее Пушкина показали уникальное полотно Тициана

Работа Тициана Вечеллио «Се, человек!» вернулась в постоянную экспозицию Пушкинского музея после сложной реставрации. Показ картины состоялся впервые за 93 года, так как она была сильно повреждена.

Полотно было написано Тицианом в 1575-76 годах, в 1850-м его приобрел Эрмитаж. В коллекцию Пушкинского музея, совместно с другими произведениями старой европейской живописи, картина поступила в 1924 году и уже спустя три года ее похитили. Вернуть работу удалось в 1931-м, она была сильна повреждена.

Первую реставрацию, направленную на консервацию и сохранение полотна, провели практически сразу. Снова к этому вопросу вернулись в 2008-м и по 2016 год проводились подготовительные работы: исследования при помощи рентгеновских лучей, съемки в ультрафиолетовых и инфракрасных лучах, оптические и физико-химические исследования красочного слоя. Затем, до 2019 года, шла реставрация.

Помимо того, что наиболее значимые участки полотна оказались в сохранности, выяснилось, что под верхним слоем краски нарисован мужской портрет. Это может объясняться тем, что Тициан нередко использовал как основу свои более ранние и незавершенные произведения.

Директор Пушкинского музея Марина Лошак на презентации полотна отметила, что его история наполнена трагическими нотами и назвала «лекарями» людей, принимавших участие в реставрации. Увидеть картину можно в зале №7 главного здания музея.