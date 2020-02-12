Круиз с коронавирусом: на борту лайнера в Японии заболели еще 39 человек

До 179 человек увеличилось число зараженных новым типом коронавируса на круизном лайнере Diamond Princess, стоящем на карантине в порту Йокогама в Японии. Об этом сообщило агентство Kyodo.

Число новых случаев инфицирования - 39. В понедельник, 10 февраля, заболевших пассажиров и членов экипажа было всего 130. Министр здравоохранения Японии Като Кацунобу рассказал, что заразился один сотрудник карантинной службы.

Ранее сообщалось, что карантин на Diamond Princess должен был продлиться до 19 февраля, после чего люди могли сойти на берег. В связи с развитием ситуации ограничительные меры будут продлены.

На судне находились 2 666 пассажира, среди которых есть граждане России, и 1 045 членов экипажа. У одного из пассажиров была выявлена положительная реакция на коронавирус, после чего Diamond Princess поставили на карантин.

По последним данным, число погибших от нового типа коронавируса в Китае выросло до 1112 человек, общее число зараженных - 44 794.