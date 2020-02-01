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Вылечившаяся от коронавируса пациентка рассказала о болезни

Тамара Астапенкова
02:40 01.02.2020
44-летняя Цзян оказалась первой жительнице города Чунцин, заразившейся коронавирскной инфекцией.
Вылечившаяся от коронавируса пациентка рассказала о болезни
© Фото: Sultan Mahmud Mukut globallookpress

Не стоит бояться изоляции, необходимо сохранять хорошее расположение духа, рассказала о болезни излечившаяся от коронавируса гражданка Китая. О воспоминаниях 44-летней женщины по фамилии Цзян рассказало агентство Xinhua.

Цзян родилась в городе Чунцин, но после замужества переехала работать в Ухань. Накануне китайского Нового года она отправилась к родным в Чунцин, где ее встретил на вокзале муж. Он заметил, что супруга плохо себя чувствует и незамедлительно отвез в местную народную больницу.

Шесть дней лечения не дали положительных результатов и Цзян перевезли в Центральную больницу. Там ей диагностировали пневмонию, вызванную коронавирусом, и поместили в изолятор.

«Я оказалась первой пациенткой с этим заболеванием в Чунцине, врачи и медсестры относились ко мне с особой заботой. Каждый день меня опрыскивали, проводили противовирусное и противоинфекционное лечение, доктора даже воспользовались методами из традиционной китайской медицины», - рассказала женщина.

Она добавила, что лечение дало результаты, и доктора разрешили ей выписаться домой. Лечение было абсолютно бесплатным. Доктора не взяли ни единого фэня (0,01 юаня), уточнила пациентка.

«Не стоит беспокоиться, что тебя изолируют, надо сохранять хорошее расположение духа, слушаться врачей, верить медикам, и тогда обязательно пойдешь на поправку», - считает Цзян.

Цзян посоветовала не бояться болезни и лучше защищаться от нее, носить маску и чаще мыть руки, а при появлении кашля и других симптомов необходимо обращаться в больницу.

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