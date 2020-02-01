Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Рабочая группа обсудит предложение об упоминании Бога в Конституции РФ

Роман Захаров
23:42 01.02.2020
Патриарх Кирилл выступил с предложением изменить преамбулу Конституции, добавив в нее упоминание Бога.
Рабочая группа обсудит предложение об упоминании Бога в Конституции РФ
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

Рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию России обсудит предложение патриарха Кирилла об упоминании Бога в преамбуле основного закона страны. Такое заявление сделал глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас.

«Отношусь положительно. Это будет обсуждать рабочая группа», - приводит РИА Новости слова Клишаса.

Ранее патриарх Кирилл выступил с предложением изменить преамбулу Конституции, добавив в нее упоминание Бога. Это произошло во время трапезы после посвященной 11-летию его интронизации литургии. 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата01.02.2020, 14:32
Самолеты ВКС РФ будут эвакуировать россиян из Китая из-за коронавируса
Дата01.02.2020, 16:56
Шойгу дал указание создать авиагруппировку для эвакуации россиян из КНР
Дата01.02.2020, 07:23
Овечкин стал восьмым в рейтинге лучших снайперов в истории NHL
Дата13.11.2019, 12:35
«Русские Витязи» получили новейшие Су-35: фоторепортаж
Дата31.01.2020, 11:20
Береговой ракетный комплекс «Утес» в Крыму могут модернизировать
Дата31.01.2020, 17:56
Минобороны будет противодействовать фальсификации истории
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
00:44 Спорт
Сборная России вышла в финальную часть ЧМ по мини-футболу
00:34 В стране и мире
В Совфеде оценили идею Украины о продаже воды на полуостров Крым
00:15 В стране и мире
Пентагон предоставит военные базы США для карантина из-за коронавируса
23:42 В стране и мире
Рабочая группа обсудит предложение об упоминании Бога в Конституции РФ
23:39 Спорт
Овечкин признан лучшим хоккеистом января в NHL
События дня
События дня
Вспышка коронавируса в Китае
Новое правительство РФ
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Заварили чай: озвучена очередная версия гибели группы Дятлова
Менеджер МакSим сообщила об уходе певицы со сцены
Видео
Драку полицейских с дебоширом в Новосибирской области сняли на видео
«Мы объявим»: менеджер Панайотова анонсировала участие исполнителя в «Евровидении»
Видео
Яркий и быстрый: падение метеора на Урале попало на видео
Качество и количество: названы главные принципы правильного сна
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.