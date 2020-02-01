Рабочая группа обсудит предложение об упоминании Бога в Конституции РФ

Рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию России обсудит предложение патриарха Кирилла об упоминании Бога в преамбуле основного закона страны. Такое заявление сделал глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас.

«Отношусь положительно. Это будет обсуждать рабочая группа», - приводит РИА Новости слова Клишаса.

Ранее патриарх Кирилл выступил с предложением изменить преамбулу Конституции, добавив в нее упоминание Бога. Это произошло во время трапезы после посвященной 11-летию его интронизации литургии.