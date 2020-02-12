Минтранс намерен изменить систему «плоских» тарифов на авиаперевозки

«Плоские» тарифы «Аэрофлота» на Дальний восток могут стать доступными только для местных жителей. Минтранс и Минвостокразвития готовят предложения по модернизации этой тарифной системы. Ее планируют отработать на рейсах в Магадан, рассказал замглавы Минтранса России Александр Юрчик.

«Скорее всего, мы не станем делать это сразу и на весь Дальний Восток. Мы выберем какой-то пилотный регион, сейчас мы рассматриваем Магаданскую область, и на нем попробуем какой-то “пилот” откатать, посмотрим, как это будет работать», - объяснил Юрчик.

Напомним, что у «Аэрофлота» существует программа «плоских» тарифов, у которых фиксированная цена не меняется в течение года. Такую программу компания ввела с 2015 года. Сейчас билет по «плоскому» тарифу может любить пассажир на рейсы в или из Москвы во Владивосток, Магадан, Калининград, Симферополь, Петропавловск-Камчатский, Хабаровск и Южно-Сахалинск.

«Мы понимаем, что ситуация такова, что “Аэрофлот” несет серьезные убытки. Эти убытки из года в год растут, потому что цены на многие внутренние сервисы растут, на керосин. И мы понимаем, что это была временная мера, которая помогла быстро и эффективно решить некоторые проблемы», - приводит РИА Новости слова замминистра.

Юрчик уточнил, что у министерств стоит задача не ограничить возможности жителей региона, а наоборот расширить их. Он объяснил, что сейчас «плоскими» тарифами пользуется бизнес, который может оплатить и коммерческие билеты.