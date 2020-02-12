Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Минтранс намерен изменить систему «плоских» тарифов на авиаперевозки

Тамара Астапенкова
03:26 12.02.2020
Пилотную программу планируют отработать на рейсах в Магадан.
Минтранс намерен изменить систему «плоских» тарифов на авиаперевозки
© Фото: Leonid Faerberg, Transport Photo Images, Globallookpress

«Плоские» тарифы «Аэрофлота» на Дальний восток могут стать доступными только для местных жителей. Минтранс и Минвостокразвития готовят предложения по модернизации этой тарифной системы. Ее планируют отработать на рейсах в Магадан, рассказал замглавы Минтранса России Александр Юрчик.

«Скорее всего, мы не станем делать это сразу и на весь Дальний Восток. Мы выберем какой-то пилотный регион, сейчас мы рассматриваем Магаданскую область, и на нем попробуем какой-то “пилот” откатать, посмотрим, как это будет работать», - объяснил Юрчик.

Напомним, что у «Аэрофлота» существует программа «плоских» тарифов, у которых фиксированная цена не меняется в течение года. Такую программу компания ввела с 2015 года. Сейчас билет по «плоскому» тарифу может любить пассажир на рейсы в или из Москвы во Владивосток, Магадан, Калининград, Симферополь, Петропавловск-Камчатский, Хабаровск и Южно-Сахалинск.

«Мы понимаем, что ситуация такова, что “Аэрофлот” несет серьезные убытки. Эти убытки из года в год растут, потому что цены на многие внутренние сервисы растут, на керосин. И мы понимаем, что это была временная мера, которая помогла быстро и эффективно решить некоторые проблемы», - приводит РИА Новости слова замминистра.

Юрчик уточнил, что у министерств стоит задача не ограничить возможности жителей региона, а наоборот расширить их. Он объяснил, что сейчас «плоскими» тарифами пользуется бизнес, который может оплатить и коммерческие билеты.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата11.02.2020, 12:47
В Кремле назвали недопустимыми вылазки боевиков из Идлиба
Дата12.02.2020, 01:23
Поддержка с воздуха: кадры тактических учений спецназа под Тамбовом
Дата11.02.2020, 11:41
Ласицкене и Шубенкову присвоены звания капитана российской армии
Дата13.11.2019, 12:35
«Русские Витязи» получили новейшие Су-35: фоторепортаж
Дата11.02.2020, 16:53
Опубликовано видео испытаний фрегата «Адмирал Касатонов» в Баренцевом море
Дата11.02.2020, 13:52
Записки доктора: в Белоруссии случайно нашли архив нацистского врача
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
03:26 В стране и мире
Минтранс намерен изменить систему «плоских» тарифов на авиаперевозки
02:58 В стране и мире
Полвека кражи сообщений: WP опубликовала разоблачительный материал о слежке ЦРУ за союзниками
02:28 В стране и мире
Число жертв коронавируса в Китае достигло 1112 человек
01:55 Спорт
Видео
«Не говорит, но все осознает»: тренер о состоянии борца, сломавшего шею в поединке
01:25 В стране и мире
Минтранс предложил запретить убийцам и насильникам работать в такси
События дня
События дня
Вспышка коронавируса в Китае
Новое правительство РФ
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Багровые пятна: вода в Каспии поменяла цвет
Развод по-королевски: в семье Елизаветы II назревает новый скандал
Видео
Жена сценариста картины «Москва слезам не верит» рассказала, как снимались постельные сцены в фильме
Ученые выяснили, почему жители больших городов живут меньше
Видео
Трагическое падение: спортсмен из Дагестана сломал шею на соревнованиях по волной борьбе
Видео
Предполагаемый момент столкновения двух скоростных катеров в Таиланде попал на видео
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.