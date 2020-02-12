Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Полвека кражи сообщений: WP опубликовала разоблачительный материал о слежке ЦРУ за союзниками

Анна Касаткина
02:58 12.02.2020
По словам бывших сотрудников разведки, в некоторые периоды, включая 80-е годы, до 40% секретной дипломатической переписки в мире попадало в полное распоряжение ЦРУ.
Полвека кражи сообщений: WP опубликовала разоблачительный материал о слежке ЦРУ за союзниками
© Фото: Douliery CN, AdMedia Globallook

Более полувека Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США и разведка Западной Германии читали секретные сообщения более чем 120 стран мира, от Ирана до Ватикана, при помощи швейцарского производителя шифровального оборудования Crypto AG. Согласно внутреннему отчету ЦРУ, на основании которого, в частности, подготовили свое расследование The Washington Post и немецкая телевещательная компания ZTF, операция, по началу носившая название «Тезаурус», а затем «Рубикон», вошла в число самых «смелых» в истории.

«Иностранные правительства платили хорошие деньги США и Западной Германии за то, чтобы их засекреченные сообщения читались по крайней мере двумя (и, возможно, целыми пятью или шестью) зарубежными странами», - говорится в этом отчете.

Компанию Crypto AG основал Борис Хагелин, уроженец России, бежавший в Швецию от большевистской революции. В Соединенные Штаты в 1940 году он прибыл с шифровальной машиной M-209, не такой сложной как нацистская Enigma, но более портативной - размером с толстую книгу. Первым клиентом Хагелина стала армия США во времена Второй мировой войны, для которой было произведено 140 тысяч шифровальных машин.

В начале 1950-х Хагелин разработал усовершенствованную версию машины, расшифровать код которой стало сложнее. Это вызвало беспокойство американцев: они не хотели, чтобы мир пользовался защищенными устройствами. При помощи «отца американской криптологии» Уильяма Фридмана, который был дружен с Хагелином, США впоследствии удалось заключить сделку, сделавшую возможной операцию «Рубикон». Сначала Хагелину было велено ограничить продажи самых сложных устройств, а уже через несколько лет совместно с разведкой Западной Германии компания удалось тайно выкупить. После этого в машины начали встраивать «закладки» для считывания информации. Выручка от продаж устройств ничего не подозревавшим правительствам шла на собственные секретные операции реальных владельцев компании.

Еще в 21 веке услугами Crypto AG пользовались Иран, военные диктатуры стран Латинской Америки, враждующие Индия и Пакистан, и даже Ватикан. Не исключается, что доступ к секретной информации имели и другие страны-партнеры операции - во время Фолклендской войны, вероятно, благодаря Crypto Великобритания знала о перемещениях аргентинских войск. Бывшие сотрудники разведок засвидетельствовали, что в некоторые периоды, включая 80-е годы, через шифровальное оборудование проходило до 40% секретной дипломатической переписки, к которой впоследствии ЦРУ получало полный доступ. Иранские сообщения были «читаемы на 80-90 процентов», говорится в отчете ведомства. Однако Советский Союз и Китай этой участи избежали - они никогда не были клиентами Crypto.

Шифровальная компания вызывала подозрения еще с 1970-х годов, однако закрыта была только к 2018-му. Это обуславливалось не ее репутацией, а снижением потребности в подобном оборудовании - с 90-х годов оно вытеснялось развитием мобильной связи и интернета.

«Несмотря на это, операция Crypto актуальна и для современного шпионажа. Его охват и продолжительность помогают объяснить, как Соединенные Штаты развили ненасытный аппетит к глобальной слежке, выявленной в 2013 году Эдвардом Сноуденом. Есть отголоски Crypto в подозрениях, циркулирующих вокруг современных компаний с предполагаемыми связями с иностранными правительствами, включая российскую антивирусную фирму Kaspersky , мессенджер, связанный с властями ОАЭ, и китайский телекоммуникационный гигант Huawei», - говорится в материале WP.

Расследование удалось подготовить благодаря 96-страничном отчету об операции, выполненному в 2004 году центром изучения разведки ЦРУ - внутренней ветвью ведомства, и показаниям экс-сотрудников германской разведки. В ЦРУ и разведывательной службе ФРГ от комментариев по этому поводу отказались. Однако официальные лица Соединенных Штатов и Германии не оспаривают подлинность опубликованных документов. 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата11.02.2020, 12:47
В Кремле назвали недопустимыми вылазки боевиков из Идлиба
Дата12.02.2020, 01:23
Поддержка с воздуха: кадры тактических учений спецназа под Тамбовом
Дата11.02.2020, 11:41
Ласицкене и Шубенкову присвоены звания капитана российской армии
Дата13.11.2019, 12:35
«Русские Витязи» получили новейшие Су-35: фоторепортаж
Дата11.02.2020, 16:53
Опубликовано видео испытаний фрегата «Адмирал Касатонов» в Баренцевом море
Дата11.02.2020, 13:52
Записки доктора: в Белоруссии случайно нашли архив нацистского врача
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
03:26 В стране и мире
Минтранс намерен изменить систему «плоских» тарифов на авиаперевозки
02:58 В стране и мире
Полвека кражи сообщений: WP опубликовала разоблачительный материал о слежке ЦРУ за союзниками
02:28 В стране и мире
Число жертв коронавируса в Китае достигло 1112 человек
01:55 Спорт
Видео
«Не говорит, но все осознает»: тренер о состоянии борца, сломавшего шею в поединке
01:25 В стране и мире
Минтранс предложил запретить убийцам и насильникам работать в такси
События дня
События дня
Вспышка коронавируса в Китае
Новое правительство РФ
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Багровые пятна: вода в Каспии поменяла цвет
Развод по-королевски: в семье Елизаветы II назревает новый скандал
Видео
Жена сценариста картины «Москва слезам не верит» рассказала, как снимались постельные сцены в фильме
Ученые выяснили, почему жители больших городов живут меньше
Видео
Трагическое падение: спортсмен из Дагестана сломал шею на соревнованиях по волной борьбе
Видео
Предполагаемый момент столкновения двух скоростных катеров в Таиланде попал на видео
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.