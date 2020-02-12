Полвека кражи сообщений: WP опубликовала разоблачительный материал о слежке ЦРУ за союзниками

Более полувека Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США и разведка Западной Германии читали секретные сообщения более чем 120 стран мира, от Ирана до Ватикана, при помощи швейцарского производителя шифровального оборудования Crypto AG. Согласно внутреннему отчету ЦРУ, на основании которого, в частности, подготовили свое расследование The Washington Post и немецкая телевещательная компания ZTF, операция, по началу носившая название «Тезаурус», а затем «Рубикон», вошла в число самых «смелых» в истории.

«Иностранные правительства платили хорошие деньги США и Западной Германии за то, чтобы их засекреченные сообщения читались по крайней мере двумя (и, возможно, целыми пятью или шестью) зарубежными странами», - говорится в этом отчете.

Компанию Crypto AG основал Борис Хагелин, уроженец России, бежавший в Швецию от большевистской революции. В Соединенные Штаты в 1940 году он прибыл с шифровальной машиной M-209, не такой сложной как нацистская Enigma, но более портативной - размером с толстую книгу. Первым клиентом Хагелина стала армия США во времена Второй мировой войны, для которой было произведено 140 тысяч шифровальных машин.

В начале 1950-х Хагелин разработал усовершенствованную версию машины, расшифровать код которой стало сложнее. Это вызвало беспокойство американцев: они не хотели, чтобы мир пользовался защищенными устройствами. При помощи «отца американской криптологии» Уильяма Фридмана, который был дружен с Хагелином, США впоследствии удалось заключить сделку, сделавшую возможной операцию «Рубикон». Сначала Хагелину было велено ограничить продажи самых сложных устройств, а уже через несколько лет совместно с разведкой Западной Германии компания удалось тайно выкупить. После этого в машины начали встраивать «закладки» для считывания информации. Выручка от продаж устройств ничего не подозревавшим правительствам шла на собственные секретные операции реальных владельцев компании.

Еще в 21 веке услугами Crypto AG пользовались Иран, военные диктатуры стран Латинской Америки, враждующие Индия и Пакистан, и даже Ватикан. Не исключается, что доступ к секретной информации имели и другие страны-партнеры операции - во время Фолклендской войны, вероятно, благодаря Crypto Великобритания знала о перемещениях аргентинских войск. Бывшие сотрудники разведок засвидетельствовали, что в некоторые периоды, включая 80-е годы, через шифровальное оборудование проходило до 40% секретной дипломатической переписки, к которой впоследствии ЦРУ получало полный доступ. Иранские сообщения были «читаемы на 80-90 процентов», говорится в отчете ведомства. Однако Советский Союз и Китай этой участи избежали - они никогда не были клиентами Crypto.

Шифровальная компания вызывала подозрения еще с 1970-х годов, однако закрыта была только к 2018-му. Это обуславливалось не ее репутацией, а снижением потребности в подобном оборудовании - с 90-х годов оно вытеснялось развитием мобильной связи и интернета.

«Несмотря на это, операция Crypto актуальна и для современного шпионажа. Его охват и продолжительность помогают объяснить, как Соединенные Штаты развили ненасытный аппетит к глобальной слежке, выявленной в 2013 году Эдвардом Сноуденом. Есть отголоски Crypto в подозрениях, циркулирующих вокруг современных компаний с предполагаемыми связями с иностранными правительствами, включая российскую антивирусную фирму Kaspersky , мессенджер, связанный с властями ОАЭ, и китайский телекоммуникационный гигант Huawei», - говорится в материале WP.

Расследование удалось подготовить благодаря 96-страничном отчету об операции, выполненному в 2004 году центром изучения разведки ЦРУ - внутренней ветвью ведомства, и показаниям экс-сотрудников германской разведки. В ЦРУ и разведывательной службе ФРГ от комментариев по этому поводу отказались. Однако официальные лица Соединенных Штатов и Германии не оспаривают подлинность опубликованных документов.