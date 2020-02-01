В правительстве объяснили приостановку безвизового режима с Китаем

В аппарате правительства Российской Федерации прокомментировали решение о приостановке безвизового режима с Китаем при туристических поездках. Как уточнили в кабмине, распоряжение касается только граждан Китайской народной республики и только в рамках групповых туристических туров.

«Правительство никак не ограничивает россиян от поездок в Китай, но настоятельно рекомендует от них воздержаться», - сообщили в аппарате.

Ранее стало известно, что Россия временно приостановит оформление и выдачу рабочих виз для граждан Китая. Соответствующее распоряжение отдал премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин.

Решения о визах и приостановке безвизового режима в туристических поездках были приняты на фоне вспышки коронавируса в КНР. На данный момент жертвами болезни стали 259 человек, около 12 тысяч заражены. Вспышка вируса признана чрезвычайной ситуацией международного значения.