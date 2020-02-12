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Число жертв коронавируса в Китае достигло 1112 человек

Тамара Астапенкова
02:28 12.02.2020
По последним данным общее число зараженных увеличилось до 44 794 пациентов.
Число жертв коронавируса в Китае достигло 1112 человек
© Фото: Chen Zhonghao Globallookpress

По данным на 12 февраля число погибших от нового типа коронавируса в Китае выросло до 1112 человек, из которых в эпицентре заражения в провинции Хубэй скончались 1068 пациентов. Общее число зараженных составляет 44 794, сообщает South China Morning Post.

Сутки назад было зафиксировано 42 759 случая инфицирования, из них 1013 с летальным исходом. Заметно увеличилось количество победивших вирус 4 657 граждан Китая. Вчера этот показатель остановился на отметке 3344 человек.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что первая вакцина от нового типа коронавируса, по предварительным прогнозам, будет создана через полтора года. Также смертельному вирусу дали официальное название - это COVID-19, сообщили в ВОЗ.

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