Новый премьер-министр Ирака выступил с обращением к нации

Мухаммад Тауфик Аляуи назначен на должность премьер-министра Ирака. Соответствующее решение принял президент страны. До этого новый премьер занимал пост министра связи республики.

В своем первом выступлении в качестве главы правительства Тауфик Аляуи заявил, что намерен противостоять иностранному вмешательству во внутренние дела Ирака и не позволит превратить страну в арену для сведения счетов других государств.

Кроме того, новый премьер-министр пообещал гражданам начать интенсивную подготовку к досрочным выборам и призвал к построению диалога с мирной оппозицией и протестующими.

Демонстранты в Ираке, в ходе идущих с начала октября 2019 года протестов, требуют отставки правительства, более жесткой борьбы с коррупцией, безработицей, а также хотят улучшения условий жизни. В результате столкновений с правоохранителями и массовых беспорядков, погибли более 600 человек, пострадали около 50 тысяч.