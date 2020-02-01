Евросоюз отправил Китаю 12 тонн средств для борьбы с коронавирусом

Страны-члены Евросоюза направили 12 тонн гуманитарной помощи Китаю. Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии, распространенном в субботу, 1 февраля.

В сообщении отмечается, что координационный центр ЕС после получения информации из КНР о нехватке защитных средств поддерживает контакт со всеми государствами-членами для их доставки.

«В качестве немедленной первой реакции страны-члены выделили в общей сложности 12 тонн защитного снаряжения, уже находящегося на пути в Китай», - цитирует заявление Еврокомиссии ТАСС.

В конце декабря 2019 года в Китае произошла вспышка коронавируса. Жертвами инфекции стали более 250 человек, еще около десяти тысяч заражены. В стране заявили о нехватке противовирусных препаратов и защитных масок.

Случаи заболевания уже выявлены за пределами Китая, в том числе в России. С 1 февраля РФ приостановила безвизовый режим между странами, а также прекратила выдачу рабочих виз в КНР.