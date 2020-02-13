«Мост свободы»: Минобороны рассекретило уникальные документы к годовщине освобождения Будапешта

Тринадцатого февраля 1945 года завершилась наступательная операция войск 2-го и 3-го Украинских фронтов Красной Армии. Советские войска в ходе 108 дней боев освободили Венгрию от немецко-фашистских войск и достигли Будапешта. В честь памятной даты Министерство обороны России опубликовало рассекреченные документы, связанные с операцией.

© Минобороны РФ

К годовщине на сайте ведомства создан специальный мультимедийный раздел. Он содержит уникальные архивные документы из фондов Центрального архива военного ведомства. Среди них – постановления и приказы, схемы группировки войск, донесения и воспоминания, а также архивные фотографии освобожденного Будапешта.

«Как освободительница венгерского народа от немецко-фашистского гнета вошла в Венгрию Красная армия, не имеющая других целей, кроме целей разгрома вражеских германских армий…», - говорится в постановлении Государственного комитета обороны СССР от 27 октября, которое открывает раздел.

© Минобороны РФ

Будапешт имел стратегическое значение для немецких войск. Фашисты превратили город в неприступную крепость с несколькими эшелонами обороны. Командование Красной Армии отправило в Будапешт мирную миссию парламентеров, однако немцы убили переговорщиков.

«От немецкого командования поступил приказ – открывать огонь по русским парламентерам, в случае их появления», - свидетельствуют показания венгерского генерал-майор Миклои Фридьяша.

Документы содержат статистику, которая свидетельствует о масштабе боев за столицу Венгрии. Как следует из этих данных, войска фронта уничтожили 49982 солдат и офицеров противника, а также сотни орудий, танков, бронемашин и самолетов. Десятки тысяч солдат и офицеров противника были взяты в плен.

«Захвачено: плененных солдат и офицеров – 127202, в том числе высшие чины немецко-фашистской группировки, танков и СУ – 269, орудий разного калибра – 1257, бронемашин и бронетранспортеров – 83, минометов – 476, пулеметов – 1431, винтовок и автоматов – 41000…» - говорится во Внеочередном боевом донесении 2-го Украинского фронта.

© Минобороны РФ

Раздел содержит множество документов, свидетельствующих о героизме советских солдат и офицеров. Так, командир взвода управления 12-й батареи 4-го дивизиона 109-й гаубичной артиллерийской бригады лейтенант Иван Никульников в ночь с 11 на 12 февраля организовал круговую оборону, выполняя боевую задачу. Он дважды поднимал взвод в контратаку, отразил четыре нападения. Бойцы Никульникова уничтожили 185 гитлеровцев, сам лейтенант лично убил 35 вражеских солдат.

Историческую ценность представляет впервые опубликованный Протокол политического допроса Иштвана Бетлена, являвшегося бывшим министром-президентом венгерского правительства. Политические деятели Венгрии, выступавшие против Германии, арестовывались и физически уничтожались.

«Немцы арестовывали виднейших политических деятелей Венгрии, известных своими противо-немецкими взглядами», - говорится в показаниях министра-президента.

Кульминационной точкой исторического раздела стал Приказ Верховного Главнокомандующего от 13 февраля 1945 года № 277. В нем говорится об одержанной победе и присвоению отличившимся частям почетных наименований «Будапештские».

Публикация рассекреченных документов об освобождении Будапешта из фондов Центрального архива Минобороны России является продолжением деятельности военного ведомства, направленной на охрану и защиту исторической правды, противодействие фальсификациям истории, попыткам пересмотра итогов Великой Отечественной и Второй мировой войн.