Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«Мост свободы»: Минобороны рассекретило уникальные документы к годовщине освобождения Будапешта

Вадим Синицын
00:00 13.02.2020
К годовщине освобождения столицы Венгрии на сайте ведомства создан специальный мультимедийный раздел. Он содержит уникальные архивные документы из фондов Центрального архива военного ведомства.
«Мост свободы»: Минобороны рассекретило уникальные документы к годовщине освобождения Будапешта
© Фото: Минобороны России

Тринадцатого февраля 1945 года завершилась наступательная операция войск 2-го и 3-го Украинских фронтов Красной Армии. Советские войска в ходе 108 дней боев освободили Венгрию от немецко-фашистских войск и достигли Будапешта. В честь памятной даты Министерство обороны России опубликовало рассекреченные документы, связанные с операцией.

© Минобороны РФ

К годовщине на сайте ведомства создан специальный мультимедийный раздел. Он содержит уникальные архивные документы из фондов Центрального архива военного ведомства. Среди них – постановления и приказы, схемы группировки войск, донесения и воспоминания, а также архивные фотографии освобожденного Будапешта.

«Как освободительница венгерского народа от немецко-фашистского гнета вошла в Венгрию Красная армия, не имеющая других целей, кроме целей разгрома вражеских германских армий…», - говорится в постановлении Государственного комитета обороны СССР от 27 октября, которое открывает раздел.

© Минобороны РФ

Будапешт имел стратегическое значение для немецких войск. Фашисты превратили город в неприступную крепость с несколькими эшелонами обороны. Командование Красной Армии отправило в Будапешт мирную миссию парламентеров, однако немцы убили переговорщиков.

«От немецкого командования поступил приказ – открывать огонь по русским парламентерам, в случае их появления», - свидетельствуют показания венгерского генерал-майор Миклои Фридьяша.

Документы содержат статистику, которая свидетельствует о масштабе боев за столицу Венгрии. Как следует из этих данных, войска фронта уничтожили 49982 солдат и офицеров противника, а также сотни орудий, танков, бронемашин и самолетов. Десятки тысяч солдат и офицеров противника были взяты в плен.

«Захвачено: плененных солдат и офицеров – 127202, в том числе высшие чины немецко-фашистской группировки, танков и СУ – 269, орудий разного калибра – 1257, бронемашин и бронетранспортеров – 83, минометов – 476, пулеметов – 1431, винтовок и автоматов – 41000…» - говорится во Внеочередном боевом донесении 2-го Украинского фронта.

© Минобороны РФ

Раздел содержит множество документов, свидетельствующих о героизме советских солдат и офицеров. Так, командир взвода управления 12-й батареи 4-го дивизиона 109-й гаубичной артиллерийской бригады лейтенант Иван Никульников в ночь с 11 на 12 февраля организовал круговую оборону, выполняя боевую задачу. Он дважды поднимал взвод в контратаку, отразил четыре нападения. Бойцы Никульникова уничтожили 185 гитлеровцев, сам лейтенант лично убил 35 вражеских солдат.

Историческую ценность представляет впервые опубликованный Протокол политического допроса Иштвана Бетлена, являвшегося бывшим министром-президентом венгерского правительства. Политические деятели Венгрии, выступавшие против Германии, арестовывались и физически уничтожались.

«Немцы арестовывали виднейших политических деятелей Венгрии, известных своими противо-немецкими взглядами», - говорится в показаниях министра-президента.

Кульминационной точкой исторического раздела стал Приказ Верховного Главнокомандующего от 13 февраля 1945 года № 277. В нем говорится об одержанной победе и присвоению отличившимся частям почетных наименований «Будапештские».

Публикация рассекреченных документов об освобождении Будапешта из фондов Центрального архива Минобороны России является продолжением деятельности военного ведомства, направленной на охрану и защиту исторической правды, противодействие фальсификациям истории, попыткам пересмотра итогов Великой Отечественной и Второй мировой войн.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата12.02.2020, 13:38
В Кремле опровергли сообщения о нанесении сирийской армией ударов по гражданским объектам
Дата12.02.2020, 06:32
Вопреки шторму: вертолетчики Северного флота отработали взлет с БПК «Вице-адмирал Кулаков»
Дата11.02.2020, 11:41
Ласицкене и Шубенкову присвоены звания капитана российской армии
Дата13.11.2019, 12:35
«Русские Витязи» получили новейшие Су-35: фоторепортаж
Дата12.02.2020, 18:35
Премьера фильма «Калашников» состоится в Ижевске 15 февраля
Дата12.02.2020, 10:29
Город огня и пепла: как дивизия Гуртьева обороняла Сталинград
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
00:43 В стране и мире
В России предложили ввести крупные штрафы за шум днем
00:09 В стране и мире
В Роспотребнадзоре назвали новую причину возникновения рака
00:00 В стране и мире
«Мост свободы»: Минобороны рассекретило уникальные документы к годовщине освобождения Будапешта
23:41 В стране и мире
Кузнецова и замгенсека ООН обсудили возвращение российских детей из Ирака и Сирии
23:32 В стране и мире
В результате стрельбы военных США по гражданским в Сирии погиб 14-летний мальчик
События дня
События дня
Вспышка коронавируса в Китае
Новое правительство РФ
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
«Неубиваемый»: ППШ испытали на прочность, выпустив из него около тысячи патронов
Багровые пятна: вода в Каспии поменяла цвет
Развод по-королевски: в семье Елизаветы II назревает новый скандал
Видео
Жена сценариста картины «Москва слезам не верит» рассказала, как снимались постельные сцены в фильме
Ученые выяснили, почему жители больших городов живут меньше
Видео
Трагическое падение: спортсмен из Дагестана сломал шею на соревнованиях по волной борьбе
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.