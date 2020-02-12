Кузнецова и замгенсека ООН обсудили возвращение российских детей из Ирака и Сирии

Уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова и заместитель генерального секретаря ООН Владимир Воронков провели переговоры в Вене. На встрече они обсудили вопросы возвращения на родину детей из Ирака и Сирии.

Кузнецова рассказала о российском опыте и сложностях, с которыми приходится сталкиваться в процессе работы. Она отметила, что интерес со стороны других государств к этой теме увеличился вместе с наращиванием активности РФ.

«Уже сейчас мы находимся в тесном диалоге со многими представителями из стран СНГ и европейских государств. Мы с ними общаемся по обмену информацией, связанной с реализацией программы по возвращению детей», - сказала она.

Воронков подчеркнул важность этой работы и предложил поделиться опытом на площадках ООН, посвященных контртеррористической работе, сообщает пресс-служба омбудсмена.

Ранее в Москву из САР прибыла группа из 26 российских детей. Кузнецова вывезла их из неподконтрольного Дамаску лагеря «Аль-Холь» на северо-востоке страны. Последние несколько лет дети жили в крайне жестких условиях. В лагере не хватало еды и воды, практически не было медицинской помощи. Маленькие россияне попали туда вместе с родителями: либо их отцы воевали на стороне террористов, либо матери выходили замуж за боевиков.