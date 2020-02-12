В результате стрельбы военных США по гражданским в Сирии погиб 14-летний мальчик

В сирийской провинции Хасеке в результате столкновения американских военнослужащих с местным населением, погиб 14-летний подросток, еще один человек ранен. Об это сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) Юрий Боренков.

«Произошел конфликт, в результате которого военные США открыли огонь на поражение по гражданским лицам», - заявил Боренков.

Ранее в ЦПВС сообщили, что в среду, 12 февраля, подразделение правительственных войск САР остановило колонну ВС США, отклонившуюся от маршрута следования. Это произошло на блокпосту в районе населенного пункта Харбат-Хамо, расположенном восточнее города Камышлия провинции Хасеке.

«Один местный житель получил ранения. Еще один - 14-летний мальчик Фейсал Халид Мухаммад - погиб», - сообщил руководитель ЦПВС.

К месту происшествия прибыли российские военнослужащие. Благодаря их усилиям удалось предотвратить дальнейшую эскалацию конфликта с местными жителями, заявил Юрий Боренков. Военнослужащие РФ обеспечили выход колонны ВС США в направлении пункта базирования в районе населенного пункта Химо провинции Хасеке.