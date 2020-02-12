Осечка, автомат, легенда: в России выходит в прокат кинолента «Калашников»

В России выходит в прокат кинолента, посвященная реальной истории жизни легендарного конструктора-оружейника Михаила Калашникова. В ней зрителю рассказывают о том, почему он решил создать свое оружие, и что для этого делал.

В одном из фрагментов фильма одного из сослуживцев Калашникова сражает немецкая пуля, потому что его автомат дал осечку. Этот эпизод сильно повлиял на конструктора и на его желание создать автомат, который никогда не подведет в бою.

Картина четко воссоздает невероятную биографию легендарного оружейника. Он был 17-ым ребенком в семье крестьян, с семью классами образования. Но оказался настоящим самородком, создавшим лучшее в мире стрелковое оружие.

Исполнитель роли Калашникова Юрий Борисов поделился на пресс-показе фильма, что весь съемочный период пытался быть таким же простым, но упорным человеком.

И в жизни, и в фильме, в создании автомата конструктору помогала его жена, рисовавшая чертежи в конструкторском бюро. Ее сыграла актриса Ольга Лерман. Она, в свою очередь, рассказала, что главное для нее было не стать похожей на супругу оружейника внешне, а передать ее душевный настрой.

На пресс-показе также присутствовала одна из дочерей Калашникова, Нелли. По ее словам, фильм получился хорошим и патриотичным, и поможет воспитать в современной молодежи правильные качества.

«Когда задавали вопрос о том, как АК-47 вышел из-под контроля страны и стал убивать людей по всему миру, отец сильно переживал и говорил, что конструировал свой автомат для защиты родины», - рассказала она.

Режиссер «Калашникова» Константин Буслов также отметил, что история про то, как самоучка в 28 лет создал автомат, впоследствии ставший самым известным в мире, станет хорошим примером для подрастающего поколения.

«Стоит смотреть обязательно! Это очень мотивирующая история», - сказал он.

«Калашников» выйдет в международный прокат, и у него есть все шансы покорить иностранного зрителя - таково мнение в том числе и зарубежных журналистов, присутствовавших на пресс-показе.

Премьера «Калашникова» состоится 15 февраля в Ижевске, родном городе легендарного конструктора. Там он жил и работал. По всей стране картина выйдет через пять дней после этого.