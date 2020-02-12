В Уссурийске осудили потушивших Вечный огонь вандалов

В Уссурийске задержали и осудили потушивших Вечный огонь хулиганов. Александр Чернов и Тимур Майоров сожалеют о своем поступке, но оправдаться уже не смогут - их кощунственный поступок зафиксировала камера видеонаблюдения.

В ролике молодые люди уверенно и хладнокровно засыпают Вечный огонь землей, а потом вовсе тушат самым циничным образом. На плитах мемориала вокруг них высечены имена более шести тысяч павших воинов, призванных из Уссурийска.

Из них был сформирован отдельный полк, который прошел от Москвы до Берлина. О земляках-героях вандалам наверняка рассказывали в школе.

Вандалов задержали на следующий день. При даче показаний они не стали ничего отрицать и признали, что находились в состоянии опьянения.

Одному из хулиганов 20 лет, другому - 21 год, и в полиции они уже не впервые. Ранее они крали алкоголь из магазина. Собрав два уголовных дела воедино, суд вынес приговор.

Рассмотрев материалы уголовного дела, подсудимых признали виновными и назначили наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.