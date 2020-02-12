Коронавирус отступает: в России официально перестали фиксировать случаи заражения инфекцией

В России официально больше нет случаев заражения коронавирусом - второй гражданин Китая, у которого ранее обнаружили инфекцию, выписан из больницы в Забайкалье. Врачи говорят, что мужчина здоров.

Россия официально исчезла с карты зараженных зон, но скорость распространения в мире - более 45 тысяч заболевших. Опасаясь появляться на улицах, китайские спортсмены бегают в своих квартирах, чтобы не потерять форму.

Тревожной остается ситуация на круизном лайнере «Diamond Princess», находящемся на карантине в порту в Японии, число зараженных на котором продолжает расти. Людям запрещено покидать каюты и собираться в количестве больше двух человек только в определенные часы. Россиян среди зараженных нет.

Главная задача - разработать спасительную вакцину. Во Всемирной организации здравоохранения пообещали, что первая партия будет готова через полтора года. В ожидании медики больницы в Ухане поддерживают пораженных эпидемией в перерывах между процедурами.

Однако, доля выздоровевших от эпидемии по всему миру выросла в восемь раз - короновирус победили 5 тысяч человек.