Память поколений: ветераны и юнармейцы возложили цветы к Малой братской могиле в Волгограде
Памятные мероприятия состоялись у могилы маршала СССР Василия Чуйкова на Мамаевом кургане.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
В Волгограде, на главной высоте России - Мамаевом кургане, состоялось торжественное возложение цветов и венков к могиле маршала СССР Василия Чуйкова и к Малой братской могиле советских воинов. Память погибших в годы Великой Отечественной войны почтили минутой молчания.
В мероприятиях приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, представители администрации президента России, юнармейцы, молодежь, члены патриотических объединений и иностранные делегаты.
В завершении мероприятия прозвучал государственный гимн Российской Федерации. Также состоялось торжественное шествие с участием военного оркестра.