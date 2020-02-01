Память поколений: ветераны и юнармейцы возложили цветы к Малой братской могиле в Волгограде

В Волгограде, на главной высоте России - Мамаевом кургане, состоялось торжественное возложение цветов и венков к могиле маршала СССР Василия Чуйкова и к Малой братской могиле советских воинов. Память погибших в годы Великой Отечественной войны почтили минутой молчания.

В мероприятиях приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, представители администрации президента России, юнармейцы, молодежь, члены патриотических объединений и иностранные делегаты.

В завершении мероприятия прозвучал государственный гимн Российской Федерации. Также состоялось торжественное шествие с участием военного оркестра.