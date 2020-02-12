Армия САР взяла под контроль участок трассы М5 под Идлибом

Вооруженные силы Сирии взяли под контроль участок международной трассы М5, частично проходящей через Идлибскую зону деэскалации.

При этом войска нанесли удар по удерживающим его террористическим формированиям. В результате совершенных военнослужащими действий на участке была создана зона безопасности, предусмотренная российско-турецким Меморандумом взаимопонимания. Об этом сообщает Центр по примирению враждующих сторон.

Также сообщается, что в провинции Хасеке сирийские военнослужащие остановили отклонившуюся от маршрута следования колонну военнослужащих США, которые предварительно вступили в конфликт с местным населением, открыв огонь на поражение по гражданским лицам.

Благодаря усилиям прибывших к месту происшествия российских военнослужащих, удалось предотвратить дальнейшую эскалацию конфликта и обеспечить выход колонны ВС США.