НАТО планирует взять на себя функции подготовки иракских военных

НАТО планирует взять на себя все функции подготовки иракских военных. Об этом заявил глава североатлантического альянса Йенс Столтенберг. Сейчас за учебные мероприятия по борьбе с запрещенной в России ИГИЛ* отвечают силы международной коалиции во главе с США.

«Министры подтвердили поддержку Ирака и договорились активизировать миссию НАТО по учебной подготовке, а также что НАТО возьмет на себя текущие учебные мероприятия по коалиции», - сообщил Столтенберг.

Он отметил, что альянс находится в этой стране по приглашению иракского правительства и будет оставаться там до окончания соответствующего соглашения.

«НАТО уважает суверенитет и целостность Ирака, вся деятельность будет осуществляться в согласии и координации с иракским правительством», - подчеркнул глава альянса.

Напомним, что в начале января 2020 года парламент Ирака потребовал вывести со своей территории все иностранные войска. Произошло это после того, как ВС США нанесли атаку по аэропорту Багдада, в результате которой погиб иранский генерал Касем Сулеймани.

В настоящее время в Ираке находятся около полумиллиона военнослужащих НАТО, занимающихся подготовкой иракских военных.

*ИГИЛ - террористическая организация, запрещена в РФ.